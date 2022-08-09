К каким результатам приводит повторное заражение COVID-19?

Бишкек, "Саясат. kg". Более полумиллиарда человек во всем мире были инфицированы SARS-CoV-2 хотя бы один раз.
Результаты американских исследователей, во главе доктора медицины Зияд Аль-Али Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США), от 17 июня 2022 года, показали:
По сравнению с теми, у кого была первая инфекция, у лиц с повторной инфекцией наблюдался повышенный риск:
* госпитализации;
* наиболее выраженных осложнений в острой фазе, которые сохранялись в пост острой фазе, а также через 6 месяцев с начала инфицирования;
*наличие по крайней мере одного осложнения (в легких, в сердечно-сосудистой системе, нарушения в системе крови, желудочно-кишечные расстройства, заболевания почек, неврологические и психические расстройства, диабет, нарушения функции опорно-двигательного аппарата);
* смертности от всех причин, в том числе через 6 месяцев;
* риски были самыми низкими у людей, кто один раз переболел инфекцией, увеличивалось у людей, кто дважды переболел и самым высоким был у людей, кто три или более раз был инфицирован;
* повышенный риск был среди не вакцинированных, также кто получил один укол или 2 укола до второй инфекции.
Полученные данные подчеркивают последствия повторного заражения SARS-CoV-2. И для людей, которые уже заразились один раз, постоянная бдительность для снижения риска повторного заражения важна!
«Учитывая вероятность того, что SARS-CoV-2 будет оставаться угрозой в течение многих лет, если не десятилетий, необходимо срочно разработать меры общественного здравоохранения, которые были бы приняты общественностью и могли бы быть устойчиво реализованы в долгосрочной перспективе для защиты людей от повторного заражения», - отмечено в препринте.
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