Положен конец низким тарифам на воду

Кыргызстан - уникальная страна в плане оплаты коммунальных услуг.

За такие услуги, как свет, вода, тепло, мы платим меньше, чем они на самом деле стоят. Разница покрывается за счет бюджета. А когда денег не хватает, то на помощь приходят международные доноры. В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунальных услуг решили, что пора менять тарифную политику на питьевую воду. Подготовлен и соответствующий законопроект.

Плюс водоснабжение всей страны

Вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой находится в центре внимания правительства с середины девяностых. Тогда началась первая масштабная попытка решить проблему с чистой питьевой водой в городах и селах. В народе эту программу так и назвали "Таза Суу" – чистая вода. Привлекли средства доноров и стали прокладывать водопроводные трубы, но не до каждого дома, а только до улиц, где устанавливалась одна колонка на десятки домов. Правда, желающие могли провести водопровод и до дома.

Об их содержании и эксплуатации должны были заботиться органы местного самоуправления, которые в свою очередь передали эти функции общественным объединениям пользователей воды. Но из-за целого клубка проблем - низкий тариф, высыхание источников, некачественные работы при проведении труб, дефицита денег на ремонт водозаборов населенные пункты снова стали испытывать проблемы с чистой водой.

По информации Госстроя, из 1 тысячи 873 сел в 346 вообще отсутствует система водоснабжения. А в 476 селах водопровод был построен в период с 1950 по 1990 годы и на сегодня пришел в негодность.

Несколько лет назад начали второй этап масштабного водоснабжения страны. Часть средств перечислили из бюджета, но за львиной долей требуемых средств пришлось обратиться к донорам. Международные финансовые институты согласились не только предоставить льготные кредиты, но и немалую часть средств дали в виде гранта. Так, на выделенный кредит Всемирного банка в $62,7 миллиона проводят водопровод в 95 селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. В 49 из них в домах жителей уже бежит чистая вода из крана.

Благодаря кредиту Исламского банка развития 10 сел в Джалал-Абадской области уже имеют центральное водоснабжение. Остальным 15 селам придется еще подождать. Всего международный финансовый институт выделил $23 миллиона на водоснабжение 25 населенных пунктов этой южной области.

Самый большой кредит был получен от Европейского банка реконструкции и развития - $192 миллиона. На эти деньги Госстрой занимается реабилитацией водоснабжения и строительством канализации в 20 городах и 8 селах.

Всего от 5 международных финансовых институтов было привлечено кредитов и грантов на общую сумму $410 миллионов. На фоне солидных вливаний от доноров скромные средства выделяются и из республиканского бюджета. К примеру, на этот год из госказны выделили 300 миллионов сомов. Отечественные финансы пошли на строительство 59 объектов водоснабжения, а на 11 сооружений готовится проектно-сметная документация. В результате с 2017 по 2020 годы удалось провести воду в 177 населенных пунктов.

В 2017 году поставили план провести воду в 822 села. С января 2020 года, несмотря на пандемию, идет реализация проекта по водоснабжению и реабилитации старых водопроводов в 645 селах. Наряду с масштабным снабжением живительной влагой сельчан встает и другой, не менее важный вопрос: кто будет платить за кредиты и как? Как говорится, за чей счет банкет?

Горожанам придется платить больше

Как рассказал директор департамента водоснабжения Госстроя Сайпидин Момунов, во "второй волне" воду стали проводить в дома, а не устанавливать колонки как прежде. Причем, в каждом доме стали устанавливать и счетчики в обязательном порядке.

Теперь о самом уязвимом месте в системе водоснабжения – тарифе. Как говорит директор департамента, водоснабжение относится к вопросам местного значения, и тариф утверждает представительный орган каждого МСУ. То есть у каждого города и айыльного аймака свой тариф в отличие от поливной воды, для оплаты которой утвержден единый для всей страны тариф.

- Именно в тех населенных пунктах, где не был утвержден тариф или он был очень низким, система водоснабжения была разрушена, - говорит Сайпидин Момунов.

По его словам, местный водоканал выводит стоимость тарифа за один кубметр воды с учетом расходов на обеззараживание, хлорирование, ремонт оборудования, на зарплату сотрудникам, ГСМ, электроэнергию и так далее. После передает на утверждение в местный кенеш.

- По идее депутаты должны утвердить экономически обоснованный тариф. Но по закону они никакой ответственности за принятое решение не несут. Чтобы не портить отношения с избирателями, они порой утверждают не экономически обоснованный тариф, а "политический", - говорит глава департамента.

Как он отметил, органы исполнительной власти и представители Госстроя не раз проводили встречи с населением, рассказывали о важности повышения тарифа, но ни население, ни депутаты особо не прислушивались и продолжали утверждать тариф ниже себестоимости.

Чтобы наконец положить конец безответственности депутатов, в Госстрое разработали законопроект "О чистой питьевой воде и стоках", где обосновали ответственность местных властей и самое главное прописали, что депутаты не могут утверждать тариф на воду, который ниже ее себестоимости!

- Если не решить вопрос с помощью закона, то ситуация будет только усугубляться, - считает Сайпидин Момунов. - А так в выигрыше будут все.

Приведение тарифа в соответствие с себестоимостью воды важно еще по одной причине – кредит-то надо погашать. Как было уже отмечено, проблема обеспечения сельчан в основном решается за счет кредитных средств. А погашать долг будут кабинет министров и горожане. То есть кредиты на водообеспечение сел будут погашаться за счет республиканского бюджета, а средства, направленные на водоснабжение городов, будут закрывать мэрии городов за счет увеличения тарифа на воду.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

URL: https://www.vb.kg/421287