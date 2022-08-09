Через полчаса было бы уже поздно

17–летнего Чынгыза привезли в отделение нейротравматологии №1 Национального госпиталя в коме прямо с соревнований.

Во время боксерского поединка он пропустил два удара в голову, которые едва не стоили ему жизни. Только экстренная операция спасла парня.

По словам нейрохирурга Султанбека Каримова, есть такие черепно–мозговые травмы, когда грань между двумя мирами определяют несколько минут. С Чынгызом была именно такая ситуация.

- Опоздай мы буквально минут на 25–30, и медицина была бы бессильна, - говорит Каримов, которого вызвали, чтобы осмотреть поступившего юношу.

- В том, что пострадавшему требовалась экстренная помощь, сомнений не было. Я попросил как можно быстрее сделать компьютерную томографию головного мозга, чтобы лучше было ориентироваться во время операции. Но даже если бы мы не успели провести обследование, то взяли парня в операционную и без снимка. Шансы спасти его таяли стремительно, - пояснил нейрохирург.

Оперировать начали, разумеется, даже без согласия родных. Нейрохирурги взяли всю полноту ответственности за исход операции на себя.

- При таких травмах может начаться злокачественный отек мозга, когда он мгновенно увеличивается в размерах. И справиться со столь стремительным набуханием не всегда удается. Здесь летальный исход примерно в 80 процентах случаев. Опасаясь таких последствий, мы сразу начали оперировать Чынгыза, - вспоминает Султанбек Кудайбердиевич. - И успели предотвратить отек.

На снимках компьютерной томографии отчетливо выделялась, как и предполагали нейрохирурги, огромная гематома, которая сдавила головной мозг, нарушила функции серьезных центров, обеспечивающих нормальную работу систем и органов человека. Из–за большого скопления крови в мозгу Чынгыз впал в кому.

Сначала надо было остановить кровотечение и провести декомпрессию, то есть убрать участок кости, защищающей мозг в его нормальном состоянии. При тяжелых черепно–мозговых травмах мозг увеличивается, поднимается, и кость мешает ему свободно функционировать.

Как заметил заведующий отделением нейротравматологии №1 Эмилбек Эсенбаев, удаление гематомы тоже чрезвычайно рискованный этап, особенно когда пациент находится в коматозном состоянии. И только профессионализм нейрохирургов позволяет в таких случаях избежать летального исхода. Несмотря на достижения нейрохирургии, кома после ЧМТ остается пока недостаточно изученным явлением.

- Через три с лишним часа мы вышли из операционной, сделав, казалось, все возможное, чтобы помочь пациенту выкарабкаться. Неделю после операции он находился в отделении реанимации. И мы заглядывали туда каждый день. У нас, как говорится, душа была не на месте. И только после того, как сделали контрольный снимок, показавший, что гематомы нет, мозг успокоился, мы тоже перевели дух. И, поверьте, в нашем отделении так переживают за каждого тяжелого пациента. В хирургии побеждает только командный дух, просто кто–то в определенных ситуациях берет на себя большую долю ответственности. Поэтому, когда говорят, что врачам, дескать, все равно - выживет пациент или нет, неправда и обидно это слышать, - говорит Султанбек Каримов.

По его словам, особенно приятно заходить в палату и видеть, что у пациентов, которых оперировал, идет положительная симптоматика, они восстанавливаются после сложнейших операций.

- Один из них как–то даже сказал, что мы ангелы–хранители. Может, не ангелы, но выкладываемся по полной. Иногда даже сами не верим, те ли это больные, которые находились между жизнью и смертью, когда они, выздоровев, приходят к нам - веселые, активные, целеустремленные, - говорит Султанбек Каримов. - Вот и Чынгыз, который после операции даже не отстал от своих одноклассников в учебе, с отличием окончил школу. Хотя с боксом, конечно, придется расстаться.

По мере восстановления возникает необходимость реконструкции дефектов черепа с помощью высокотехнологичных титановых пластин. Они надежно защищают головной мозг от внешних травм, послеоперационных головных болей. Нейрохирург сам смоделировал такую для Чынгыза в соответствии с дефектами его черепа и заказал компании–изготовителю, так как такие пластины в нашей стране не производят.

...Честно сказать, трудно даже поверить в это невероятное выздоровление. Но вот он, Чынгыз, сидит перед корреспондентом "ВБ" и делится своими планами на будущее, которое он твердо решил связать с медициной.

- Помню, что после боя мне стало плохо, сильно болела голова, начались судороги, а потом я потерял сознание и пришел в себя только в отделении реанимации. Но сейчас чувствую себя, как и раньше, до операции. О случившемся же никогда не забуду, как и врачей, благодаря которым я с вами разговариваю. Я и раньше относился к медикам с уважением, а теперь сам хочу стать врачом, чтобы помогать людям, как помогли мне. Я подал документы в медакадемию, - сказал счастливый Чынгыз.

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