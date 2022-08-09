17-летняя заявила об изнасиловании в гостинице. Один из подозреваемых задержан

17-летняя обвинила двух парней в изнасиловании в гостинице Maryotel.
По подозрению в совершении преступления задержан У. Э., 2002 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания, сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Напомним, милиция ведет проверку по изнасилованию 17-летней девушки в Maryotel. С заявлением в милицию обратилась ее мать, попросившая принять меры в отношении неизвестных. По ее словам, в ночь с 6 на 7 августа в гостинице в селе Лебединовка они против воли вступили в половую связь с несовершеннолетней.
Данный факт был зарегистрирован ОВД района, начата доследственная проверка.
Подозреваемые допрошены. Один из них задержан. Назначены экспертизы. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 154 УК КР "Изнасилование, совершенное в отношении ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет". Дело взяло на контроль руководство ГУВД Чуйской области.
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