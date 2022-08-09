МИД просит граждан КР, живущих в Украине, соблюдать этику при оценке событий

В ведомстве считают, что собеседник редакции «приводит не совсем подходящий пример о населении южных областей Кыргызстана».



Министерство иностранных дел Кыргызстана отреагировало на публикацию о кыргызстанце Абдураиме Рыскулове, который проживает в Украине.

В ведомстве считают, что собеседник редакции «приводит не совсем подходящий пример о населении южных областей Кыргызстана».

«Двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан развиваются в духе дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и основаны на незыблемых принципах взаимного уважения, государственного суверенитета, независимости и равноправия. Такая особенность между нашими странами, прежде всего, обусловлена общей историей, культурными и духовными ценностями, многовековыми традициями. Поэтому взаимоотношения между Кыргызстаном и Узбекистаном имеют прочный фундамент и самое главное обоюдное стремление к установлению прочных партнерских связей. Следует отметить, что Кыргызская Республика многонациональное государство, где в дружбе и согласии проживают представители разных национальностей. В этом ключе считаем некорректными рассуждения гражданина Украины Абдураима Рыскулова и просили бы придерживаться этических норм при оценке двусторонних отношений между соседними странами», — говорится в сообщении МИД КР.



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