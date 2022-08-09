За помощью на телефон доверия для детей в июле обратились 74 ребенка

В июле в службу «Телефон доверия для детей» обратились 74 ребенка, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и туризма.

По его данным, всего поступило 9 тысяч 227 телефонных обращений, большинство из них касалось подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, абоненты спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе.

С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратился 281 абонент, в том числе 74 ребенка.

«По 216 обращениям даны консультации и рекомендации, 30 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 35 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минтруда сообщили, что за первое полугодие за помощью на телефон доверия для детей обратились 1 тысяча 546 человек.



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