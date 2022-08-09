В Оше объявлен конкурс среди журналистов и блогеров на лучший видеосюжет о реке Ак-Буура

Мэрия города Ош совместно с USAID объявляет о конкурсе видеороликов среди журналистов и блогеров, посвященного празднованию Дня реки Сырдарья на местном уровне.
Цель мероприятия - повышение осведомленности общественности о существующих водных проблемах и укрепление сотрудничества, взаимного доверия и согласия посредством неформального общения, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий среди местного населения.
Местом проведения на национальном уровне выбрана река «Ак-Буура», которая протекает по центру старинного города Ош в Ферганской долине. Как и все древние города Востока, Ош был основан на берегу горной реки, так как климат тут сухой и жизнь невозможна без живительной влаги.
Общие положения:
Под лозунгом «Рациональное использование и охрана водных ресурсов – вместе мы сила». Данный конкурс будет способствовать развитию в КР практики рационального использования и охраны водных ресурсов через изменения привычного поведения и мышления, другими словами, каждый может внести свой вклад для развития и обеспечения водой на местах при правильном решении пользовании водными ресурсами. (решение экологических и социокультурных значений).
Конкурс будет проведен среди журналистов и блогеров на лучший блог, лучшую статью и лучший фоторепортаж. Работы могут быть созданы в любом медиаформате: материалы в печатных изданиях, онлайн-платформах, видео, фоторепортаж, дата-материалы, инфографика, публикации в соцсетях.
Цели:
- вовлечение молодежи (журналистов и блогеров) в вопросы охраны и бережного использования водных ресурсов и окружающей среды;
- развитие активной гражданской позиции молодежи;
- продвижение идеи «вода как источник мира и согласия в регионе»;
- развитие творческого потенциала молодежи, выявление и поощрение творческих и талантливых молодых людей.
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