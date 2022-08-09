Бишкеку выделили 35 млн сомов для вывода из бедности малоимущих семей

Бишкеку выделили 35 млн сомов для вывода из бедности малоимущих семей.

Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с мэром Эмилбеком Абдыкадыровым.

«В целях вывода из бедности малоимущих семей, получающих пособие «Уй булого комок», Министерство труда по всей стране реализовывает проект «Социальный контракт». Из 282 миллионов сомов, выделенных из республиканского бюджета на реализацию «Социального контракта» согласно постановлению правительства, Бишкеку выделено 35 миллионов сомов. Эти средства должны быть использованы для запуска 350 бизнес-проектов, которые должны способствовать выводу малоимущих семей из бедности», - сказал министр.

В свою очередь Эмилбек Абдыкадыров отметил, что районные управления труда, социального обеспечения и миграции Бишкека начали проводить консультации для получателей пособий по участию в проекте «Социальный контракт». А также проводят подготовительную работу по оказанию помощи и обучаются навыкам мониторинга над кандидатами, которые пройдут отбор на проект.



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