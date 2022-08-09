Смертность от Омикрона BA.5 в семь раз выше у невакцинированных – штаб

Смертность от Омикрона BA.5 в семь раз выше у невакцинированных, сообщили в Республиканском штабе.
Отмечается, что такие данные содержатся в последнем докладе Высшего института здоровья Италии. Отмечено, что выводы основаны на мониторинге заразившихся людей в возрасте старше 12 лет, где исследовались данные 100 тыс. человек. Анализ длился с 13 мая по 12 июня.
Медики сообщили, что для лиц старше 80 лет показатель смертности невакцинированных увеличивается в 8,5 раз; среди нуждающихся в госпитализации невакцинированных в 3,5 раза больше, чем привитых; вакцина в случае Омикрона BA.5 дает защиту на 52% от заражения тем, кто сделал три дозы, до 86% - от тяжелого течение болезни; риск повторного заражения оценивается на уровне 11%.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!