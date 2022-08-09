Смертность от Омикрона BA.5 в семь раз выше у невакцинированных – штаб

Смертность от Омикрона BA.5 в семь раз выше у невакцинированных, сообщили в Республиканском штабе.

Отмечается, что такие данные содержатся в последнем докладе Высшего института здоровья Италии. Отмечено, что выводы основаны на мониторинге заразившихся людей в возрасте старше 12 лет, где исследовались данные 100 тыс. человек. Анализ длился с 13 мая по 12 июня.

Медики сообщили, что для лиц старше 80 лет показатель смертности невакцинированных увеличивается в 8,5 раз; среди нуждающихся в госпитализации невакцинированных в 3,5 раза больше, чем привитых; вакцина в случае Омикрона BA.5 дает защиту на 52% от заражения тем, кто сделал три дозы, до 86% - от тяжелого течение болезни; риск повторного заражения оценивается на уровне 11%.

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