Нашлись родные героя Сатыкула Мамырова, чьи медали были найдены в России

На месте боя найдены две медали "За Боевые заслуги" Сатыкула Мамирова

После нашей публикации о том, что в Калиниградской области во время полевых работ поисковики обнаружили две медали нашего земляка Сатыкула Мамырова - уроженца Джалал-Абадской области, представитель Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" по Южному региону Виктор Малюженко провел розыск и нашел родных героя.

Наш земляк Сатыкул Мамыров - настоящий герой, яркий представитель фронтового поколения, с удивительной биографией. У нас есть возможность собрать по кусочкам всю судьбу человека, который в своей время был обычным, скромным рядовым колхозником.

Напомним, судя по наградным к медалям " За боевые Заслуги" сапер Сатыкул Мамиров представлен к первой награде 18 ноября 1943 года за то, что сумел быстро отремонтировать дорогу, тем самым обеспечив быстрое продвижение наших частей. Приказ на вторую награду подписан 7 октября 1944 года за то, что он под вражеским огнем смог вынести с поля боя большое количество оружия. Награды воину вручены."

Там же на сайте "Память Народа" мы видим, что Мамыров Сатыкул - значится по документам как "пропавший без вести" 10 февраля 1945 года в Кенгисепском районе. (Напомним, именно там, в Калинградской области, и найдены две медали "За Боевые заслуги" и орденский знак)

При этом, видим еще один документ, датированный 1985 годом, по которому указано, что гвардии рядовой Мамыров Сатыкул награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.

Мы сразу предположили, что наш герой живым вернулся с войны, но нужны были свидетельства родных и земляков, документы. Но мы и подумать не могли, насколько трагичной и по настоящему фронтовой окажется биография солдата Великой Отечественной войны.

- Да, все сходится - это наш отец. Имя мамы правильно указано. У отца шестеро детей, все послевоенные. Отец Орден Отечественной войны не получил, так вышло, что когда всех награждали, он умер в этот год - в 1985 году. Жили трудно, отец работал на табачке, но они с мамой сделали все, чтобы детям всем образование дать. Я учительница русского языка, сейчас на пенсии, брат старший - депутат, инженер. Все дети, внуки хорошие. По жизни отец был очень скромным человеком. Всегда говорил, что надо быть честными, все делать по совести и жить в открытую, по справедливости.

О войне говорил немного, но помню рассказывал, что в феврале 1945 года они попали в окружение, ранен был или нет, не помню, надо брата спросить. Но уже до окружения был без глаза, видимо, раньше еще ранение было. Медали у него были, но вот какие, не скажу. Мы всегда чувствовали, что он не все рассказывает. Видно много повидал. Он ведь и после февраля еще потом воевал, до Победы дошел. Мы на Бессмертный полк с портретом отца ходим, - рассказала старшая дочь гвардии рядового Мамырова Сатыкула.

- В свое время, когда отец был живой, я много запросов делал в архивы, пытался пенсию отцу пробить. Глаза нет, а раз документов нет, то и инвалидности нет. Бюрократия. И там в окружении в 1945 году он ранен был, очнулся уже в госпитале. Как попал в госпиталь - не помнил. Ранение было в руку, плечо. Он сильно маялся, осколок беспокоил. Потом врачи вырезали кусок металла небольшой, но в документах так ничего не нашли. Тогда не было интернета, общих баз данных

Может вы и правы - санитары при перевязке могли снять гимнастерку, или оторвали во время боя, лишь бы кровь остановить, жизнь спасали. Спасибо поисковикам отряда "Совесть" из Калининграда, которые нашли медали, всем поисковикам. Спрашивают, как передать медали - через посольство, или еще как. Я сам хочу поехать. Знаете, я помню отец носил медаль "За оборону Сталинграда", За "Освобождение Варшавы", если не ошибаюсь. Юбилейные. А эти медали "За боевые заслуги" мы не смогли найти, даже дубликат. Там же ошибки в имени и фамилии, да и получается он сначала был сапер, а потом служил в другой части. Так хочется восстановить все подробности его фронтовой жизни", - добавил сын солдата.

Поисковики Кыргызстана надеяться, что все отдельные документы на сайте "Память Народа" теперь объединят в одну папку и люди смогут понять, каким трудом и кровью досталась Победа над фашизмом.

- Мы просто гордимся, что поиск дал нам возможность помочь собрать воедино еще одну биографию солдата- гвардейца-фронтовика. Для нас он настоящий солдат-герой. Не каждого дважды за войну награждали за солдатский труд медалями, да еще в разных частях. Жил в мирное время, он не смог их поносить. И представляю, как трудно было ему рассказывать о наградах. Наверное. как человек скромный, он просто о них не рассказывал. И тем горше слышать, когда в наше время люди носят чужие, незаслуженные награды.

Хочется восстановить справедливость. Мы нашли одну зацепку - номер госпиталя, из которого уже после саперной роты Сатыкул Мамыров выписан в нестроевую часть. Может сможем найти документы о ранении глаза, головы. И как мы предполагаем, из-за тяжелого ранения он был списан, но сам попросился на фронт. Это говорит о характере солдата того поколения.

Медали обнаружил во время поиска член отряда "Совесть" Сергей Петренко возле поселка Дворики Зеленоградского района Калиниградской области. Получается история наград гвардии красноармейца Сатыкула Мамырова приоткрывает целую страницу истории Великой отечественной войны.

91-ая гвардейская стрелковая дивизия, в которой служил Сатыкул Мамыров, попала в окружение в начале февраля 1945 года. Бои были страшные. Вы правильно говорите, списки погибших и пропавших без вести до сих пор не сверены. Погибших очень много. Это сейчас исследователи написали книги, которые можно и нужно прочесть, а раньше об этом не принято было говорить. Это же уже 1945-ый год, почти Победа! Мы очень рады, что живы потомки гвардии красноармейца Сатыкула Мамырова. Будем ждать их приезда. Мы уже созвонились, благодаря и журналистам vb.kg? и поисковикам Кыргызстана, и нашим коллегам из Кировской области. Мы уже раньше находили здесь у нас медали, одного ветерана даже застали в живых - успели вернуть, - рассказал руководитель поискового отряда по Калининградской области "Совесть" Игорь Груздев

И мы рады, что поисковики Кыргызстана попросили нас сверить и других бойцов из Киргизской ССР, которые погибли. Мы вместе просмотрим кто из них увековечен, а кто нет. Сами же граждане Кыргызстана, если есть вопросы по Калиниградской области, могут обращаться в Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", мы вместе все проверим, - пояснил поисковик того же отряда Алексей Яковлев.

Связаться с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" можно по ватсапу, телеграмму - +996-555-923-603

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