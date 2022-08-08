ГКНБ: О задержании работника филиала ГУ «Кадастр» Аламудунского района

Бишкек, "Саясат. kg". Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

В ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений в структурных подразделениях государственных учреждений и организаций, установлено, что должностное лицо Аламудунского филиала ГУ «Кадастр», злоупотребляя своим должностным положением, вымогала денежные средства в размере 100 000 (сто тысячи) сомов у гражданки КР К.П.К., за выдачу государственного акта на садово-дачный участок, расположенного на территории Аламудунского района.

Так, ГКНБ КР, в рамках материалов досудебного производства по ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки должностным лицом) 3 августа 2022 года произведено задержание и.о. ведущего специалиста по земельному кадастру и кадастровой съемке Аламудунского филиала ГУ «Кадастр» Д. к Г.

28 июля 2022 года в адрес ГКНБ КР обратилась гражданка КР К.П.К. с письменным заявлением о принятии мер в отношении работника ГУ «Кадастр», которая вымогала 100 000 (сто тысячи) сомов за положительное решение по отмеченному делу.

3 августа 2022 года в административном здании Аламудунского филиала ГУ «Кадастра» при получении денежных средств в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США с поличным была задержана и.о. ведущий специалист по земельному кадастру и кадастровой съемке Аламудунского филиала ГУ «Кадастр» Д. к. Г.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.