Иммунолог Николай Крючков: Негативные последствия COVID-19 с каждым новым заражением выражены всё ярче и длятся дольше.

Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия, пояснил иммунолог.



«Опасность в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит ко всё более серьезным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста», — подчеркнул иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (РФ).



Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия, пояснил иммунолог.



«Кроме того, это потливость, учащенное сердцебиение. У некоторых людей выпадают волосы и пропадает обоняние, хотя с появлением «Омикрона» такие побочные явления стали проявляться реже», — рассказал Николай Крючков.



Специалисты отмечают, что сейчас случаи повторного заражения коронавирусом после недавно перенесенной болезни встречаются всё чаще. Это связано с тем, что штамм коронавируса «Омикрон» формирует гораздо более слабый иммунитет, чем другие варианты, и его хватает совсем ненадолго.



Ревакцинироваться по прошествии полугода нужно обязательно — это защитит от тяжелого течения коронавируса и в целом позволит перенести болезнь намного легче, подчеркнул Николай Крючков.

Источник: Известия