Сборная Кыргызстана впервые будет участвовать в чемпионате мира по хорсболу

Сборная команда Кыргызстана впервые будет участвовать в чемпионате мира по хорсболу.
Об этом журналистам сообщил президент федерации этого вида спорта Мунарбек Кулданбаев.
По его данным, 15 августа во французском городе Сен Ло стартует чемпионат мира по хорсболу,
ожидается участие 17 стран.
«Так как кыргызская команда впервые участвует в масштабном чемпионате, по приезде был проведен товарищеский матч с командой из Бельгии, игра закончилась в пользу соперников со счетом 8:3. Целью матча было выявить слабые стороны нашей сборной. В настоящее время наши спортсмены тренируются на базе конного клуба MYEQUIDREAM под руководством опытного тренера Жером Дюранте», — сказал он.
Первая игра сборной Кыргызстана в рамках чемпионата состоится 15 августа против сборной
Франции в 21.30 по бишкекскому времени. Игры будут транслироваться в режиме LIVE на YouTube-
канале FIHB.TV.
Федерация хорсбола КР создана в 2011 году и является полноправным членом международной федерации хорсбола FIHB (Federation International Horseball). С 2016-го она провела четыре международных чемпионата в Токтогульском районе, три хорсбол-шоу в рамках Всемирных игр кочевников.
Ссылка: https://24.kg/sport/241717/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!