Сборная Кыргызстана впервые будет участвовать в чемпионате мира по хорсболу

Сборная команда Кыргызстана впервые будет участвовать в чемпионате мира по хорсболу.

Об этом журналистам сообщил президент федерации этого вида спорта Мунарбек Кулданбаев.

По его данным, 15 августа во французском городе Сен Ло стартует чемпионат мира по хорсболу,

ожидается участие 17 стран.

«Так как кыргызская команда впервые участвует в масштабном чемпионате, по приезде был проведен товарищеский матч с командой из Бельгии, игра закончилась в пользу соперников со счетом 8:3. Целью матча было выявить слабые стороны нашей сборной. В настоящее время наши спортсмены тренируются на базе конного клуба MYEQUIDREAM под руководством опытного тренера Жером Дюранте», — сказал он.

Первая игра сборной Кыргызстана в рамках чемпионата состоится 15 августа против сборной

Франции в 21.30 по бишкекскому времени. Игры будут транслироваться в режиме LIVE на YouTube-

канале FIHB.TV.

Федерация хорсбола КР создана в 2011 году и является полноправным членом международной федерации хорсбола FIHB (Federation International Horseball). С 2016-го она провела четыре международных чемпионата в Токтогульском районе, три хорсбол-шоу в рамках Всемирных игр кочевников.



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