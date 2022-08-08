ГКНБ: Задержан государственный нотариус при получении взятки

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного уголовного дела, задержан государственный нотариус Государственной нотариальной конторы г.Джалал-Абад У.С.С. при получении взятки.
В целях ускорения процесса по передаче и оформлению прав по наследству недвижимого имущества (квартира), гос. нотариус вымогал у гражданки РФ, денежные средства в размере 3 тысяч долларов США.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 5 августа 2022 года с поличным при получении взятки в размере 250 000 тысяч сомов, задержан государственный нотариус г.Джалал- Абад и решением суда г.Джалал-Абад по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Кыргызской Республики избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в учреждении №53 СИН при МЮ КР.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
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