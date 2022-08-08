Восьмилетний мальчик попал в больницу. В него выстрелил военнослужащий

Школьник получил огнестрельное ранение от военнослужащего.
Состояние ребенка тяжелое. Об этом редакции Kаktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, вчера мальчик, 2014 года рождения, был доставлен в местную больницу Баткенской области с огнестрельным ранением в области живота.
В УВД Баткенской области подтвердили данный факт и сообщили, что из-за того что стрелял военнослужащий, расследованием занимается Военная прокуратура.
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