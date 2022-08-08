Уровень воды на Токтогульском водохранилище достиг 13, 003.00 млрд. м3

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По состоянию на 8 августа уровень воды на Токтогульском водохранилище составил 13, 003.00 млрд. м3. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Напомним, Токтогульское водохранилище заполняется за счет таяния ледников на верхних руслах реки Нарын.

Бишкек24