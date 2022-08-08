В Бишкеке совершено разбойное нападение за шестой Айфон

На территории столицы совершено разбойное нападение за шестой Айфон.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Заявитель К.А. рассказал, что 6 августа 2022 года примерно в 06:00 на него напали двое неизвестных на улице и угрожая чем то острым, забрали смартфон марки «Айфон 6С».

Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело по ст. 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемыми оказались Д.С. 1996 года рождения и К.Э. 1998 года рождения. Их водворили в ИВС. Ведется следствие.

Бишкек24