В Бишкеке совершено разбойное нападение за шестой Айфон

На территории столицы совершено разбойное нападение за шестой Айфон.
Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.
Заявитель К.А. рассказал, что 6 августа 2022 года примерно в 06:00 на него напали двое неизвестных на улице и угрожая чем то острым, забрали смартфон марки «Айфон 6С».
Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело по ст. 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.
Подозреваемыми оказались Д.С. 1996 года рождения и К.Э. 1998 года рождения. Их водворили в ИВС. Ведется следствие.
Бишкек24
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