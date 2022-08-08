Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора рекомендует соблюдать правила личной гигиены

Бишкек, "Саясат. kg". Воздержитесь от посещения общественных мест, торговых центров.
Как показала практика, заболеваемость COVID-19 имеет тенденцию к росту в летний период, за последние два года пиковая заболеваемость COVID-19 в Кыргызской Республике приходилась на июль.
Поэтому в летнее время также нельзя пренебрегать правилами личной гигиены, а наоборот усиливать их. Далее мы приведем несколько правил придерживаясь которых вы защитите себя и окружающих от данной инфекции:
Воздержитесь от посещения общественных мест, торговых центров.
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены(полотенце, зубная щетка)
Самое главное получите вакцину против COVID-19
При появлении каких либо симптомов COVID-19, немедленно обратитесь к врачу. Источник: ДПЗиГСЭН
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