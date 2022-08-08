От имени первой леди завели страницу на Facebook и проводят розыгрыши

От имени первой леди Айгуль Жапаровой завели страницу на Facebook и проводят розыгрыши.

От имени первой леди Айгуль Жапаровой завели страницу на Facebook и проводят розыгрыши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, это фейковая страница и вся информация, содержащаяся в ней – тоже неверная.

Бишкек24

