В Кыргызстан поступила вакцина от коронавируса Pfizer

В Кыргызстан поступила вакцина против коронавируса Pfizer.
Информацию об этом редакции Kaktus.media подтвердили в Республиканском центре иммунопрофилактики.
Вакцину, по данным специалистов, встретили в ночь на 8 августа. Однако в Кыргызстан прибыла только сама вакцина, без растворителя. В Республиканском центре иммунопрофилактики написали письмо с вопросом о растворителе. С учетом разницы во времени ответа пока не поступило.
Когда начнут прививать желающих вакциной Pfizer, зависит от указанных обстоятельств.
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