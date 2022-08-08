В Бишкеке произошла перестрелка. Ищут пассажиров из Range Rover

Прошедшей ночью в Бишкеке произошла перестрелка, объявлен план перехват.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, прошедшей ночью на одной из улиц Первомайского района Бишкека пассажиры автомобиля марки Range Rover после небольшой перепалки с другими мужчинами начали стрелять, после чего скрылись в неизвестном направлении.
В Бишкеке был объявлен план перехват, подозреваемые еще не задержаны. Из-за чего возникла ссора, пока неизвестно.
URL: https://kaktus.media/464828
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!