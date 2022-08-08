В Бишкеке произошла перестрелка. Ищут пассажиров из Range Rover

Прошедшей ночью в Бишкеке произошла перестрелка, объявлен план перехват.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, прошедшей ночью на одной из улиц Первомайского района Бишкека пассажиры автомобиля марки Range Rover после небольшой перепалки с другими мужчинами начали стрелять, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В Бишкеке был объявлен план перехват, подозреваемые еще не задержаны. Из-за чего возникла ссора, пока неизвестно.



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