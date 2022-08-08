В Москве нашли тела двух граждан Кыргызстана, пропавших в коллекторе

В Москве нашли тела трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино.

Двое из них граждане Кыргызстана, передает "РИА Новости".

Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы. Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня, некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим.

"Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА

В правоохранительных органах "РИА Новости" пояснили, что двое погибших - граждане Кыргызстана, один - из Таджикистана.



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