 Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбик прибыли в Кыргызстан. Фото

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбулла Магомедов прибыли в Бишкек.
Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия.
В международном аэропорту "Манас" гостей встретили представители организационного комитета турнира EFC 49.
В Кыргызстан Нурмагомедов прибыл вместе с президентом Eagle FC Шамилем Завуровым, а также с известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, и другими представителями его команды.
Нурмагомедов станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 49), который пройдет 10 августа в комплексе "Бишкек арена" (Городской каток). Начало турнира - в 18:00.
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