Нейрохирург Гапыров: У ныряльщиков часто случаются переломы позвоночника

Анатомически шея - сложная часть тела человека.

"Хочу предостеречь и насторожить всех, что в летнее время года у любителей понырять очень часто случаются переломы шейного отдела позвоночника. Такие случаи есть и в этом году. Мы, конечно, помогаем таким пострадавшим, чем можем. Но нередко они остаются глубокими инвалидами", - сказал vb.kg нейрохирург Назарбек Гапыров, работающий в Национальном госпитале и совмещающий основную работу с дежурством в медицинском центре "ЮРФА".

Почему так опасны и чреваты последствиями переломы шейного отдела позвоночника?

- Анатомически шея - сложная часть тела человека. В шейном отделе позвоночника расположены кости, суставы, мягкие ткани и нервы, которые позволяют удерживать голову и двигать ей. Повреждение одной составляющей влияет на работу всех остальных. Если последствия незначительных травм шеи (например, растяжение связок или ушиб шейного отдела позвоночника) беспокоит человека несколько дней или недель, то сложные травмы могут привести к пожизненным последствиям. Значительная доля людей получает временную или постоянную инвалидность.

Травма шейного отдела позвоночника в 20–30% случаев сопровождается повреждением спинного мозга. И человек может оказаться парализованным, зависимым от ухода окружающих. Хочу напомнить: если вы увидели человека с травмой шеи в результате аварии, удара или падения, то незамедлительно вызовите "скорую помощь". До приезда бригады не перемещайте пострадавшего и посоветуйте ему не двигаться. От этого может зависеть его жизнь.

Назарбек, что вас привело в медицину, и почему именно в нейрохирургию?

–Не знаю, почему, но никогда не видел себя в какой-то другой профессии еще со школьной скамьи. А нейрохирургия - своеобразная звезда, к которой стремишься, рвешься. Во время дежурств познакомился с нейрохирургией как специальностью. И очень хотел стать похожим на нашего уважаемого академика Миталипа Мамытова. Он заразил примером и стал для меня главным учителем. Он нам говорил, что видеть живой мозг человека – это чудо, и я в этом убедился.

Заметила, что люди часто путают нейрохирургов с неврологами. В каких случаях надо обращаться к вам?

- К нам поступают после черепно-мозговых травм, при инсульте, особенно геморрагическом, разрыве аневризмы, артериовенозных мальформациях (сосудистая патология, при которой вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют "сосудистый клубок"). А также при объемном образовании головного и спинного мозга, межпозвоночных грыжах, кистах мозга и др. У нас экстренная служба, и обращения могут быть самыми разными и неожиданными.

Надо понимать, что это люди, нуждающиеся уже в операциях, нередко экстренных. А кто приходит на амбулаторный прием?

- К нам в основном обращаются с головной болью, болью в спине, в шейном отделе, с онемением в руках, при снижении зрения, слуха и т.д. Приходят, как правило, по направлению врача центра семейной медицины, хотя, бывает, и без него. Мы проводим первичный осмотр и при необходимости назначаем современное и суперточное обследование: МРТ головного мозга, позвоночника, электроэнцефалографию, осмотр окулиста и ставим диагноз. Если будет нужно, то поможем в организации лечения. Качественное техническое оснащение помогает видеть полную картину всех проблем и ставить безошибочный диагноз. МРТ-обследование никогда не подводит. В нейрохирургии без него никак.

Какие признаки должны насторожить, ведь часто люди обращаются за квалифицированной медицинской помощью в последнюю очередь?

- Все приходят, когда у них что-то болит. И зачастую нужно разбираться, почему именно болит, как человек себя до этого довел. Нужно выяснить, чем он болен и когда же это все-таки началось, ведь на одну болезнь уже наслоились 2-3. Люди у нас болеют годами, но к врачу не идут. Есть сейчас такая тенденция, что, пользуясь Интернетом, они ставят дома себе диагнозы, хотя представления не имеют, что такое медицина, тем более - нейрохирургия. У нас очень сложный контингент больных. Мы терпеливо работаем со всеми.

Поэтому при таких признаках, как головные боли, головокружение, тошнота, рвота, шаткость при ходьбе, онемение в руках, боли в пояснице, спине и в ногах, надо срочно показаться нейрохирургу.

Какова обеспеченность специалистами-нейрохирургами в Кыргызстане?

- У нас очень сильная команда в Национальном госпитале, в Ошской областной объединенной клинической больнице. В этом медицинском центре я веду прием через день, чтобы у людей при необходимости была возможность проконсультироваться и получить нужные рекомендации.

А чего не хватает: денег, знаний, оборудования?

- Для работы практически есть всё. Недавно, например, Национальному госпиталю передали долгожданную нейронавигационную систему. Это первая в нашей стране уникальная система, о которой не один год мечтали и о которой многие годы говорили на разных уровнях наши ведущие нейрохирурги. И наконец-то она появилась и у нас. Аппарат позволяет в реальном времени определить локализацию новообразования и близлежащие к ней важные структуры головного мозга. Благодаря этому значительно сократились послеоперационные осложнения.

Вы сказали, что хотите стать похожим на своего учителя – Миталипа Мамытова. Но одного желания явно недостаточно.

- Чтобы стать классным специалистом, нужно развиваться во всех направлениях, в том числе и в научной области. Я должен читать много научной литературы, чтобы знать о последних достижениях в этой области. Считаю, что хороший нейрохирург должен уметь и выхаживать больного, знать клиническую фармакологию, перечень нововведенных лекарств. Другого варианта стать классным специалистом я просто не вижу.

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