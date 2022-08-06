Азимбек Бекназаров освобожден от должности посла Кыргызстана в Малайзии

По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Азимбек Бекназаров освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

"Данное решение принято в связи с тем, что Азимбек Бекназаров не смог справиться с поставленными внешнеполитическими задачами, в том числе по укреплению политического диалога между Кыргызстаном и Малайзией".





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