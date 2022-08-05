Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" проводит работы по благоустройству на прилегающей территории строящихся общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, территория школы в жилом массиве "Алтын-Ордо" по улице Алтын-Ордо, 15 и средне-образовательной школы №10, расположенной по улице Усенбаева будут благоустроены новыми зелёными зонами.
Столичные озеленители начали выравнивать почву и разравнивать грунт для дальнейших посадок на территории школы в ж/м "Алтын-Ордо", вскоре здесь будут цвести можжевельники, гибискусы, липы и многие другие лиственные, а также хвойные растения.
На территории школы №10 зеленхозовцы закончили посев газона, с наступлением благоприятных условий для посадок, начнутся работы по высадке растений хвойных и кустарниковых пород.
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