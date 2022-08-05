Два домушника обокрали женщину на 8 с половиной миллионов

Входная дверь квартиры была открыта, дома – беспорядок…

Жительница Бишкека К. 20 января вышла из дома с младшим сыном примерно в полдесятого утра. Вернулась около 13.00. Входная дверь квартиры была открыта, дома – беспорядок… Женщина вызвала милицию.

Хозяйка обворованной квартиры несколько лет работала в России и Казахстане. Скопила хороший капитал. Да еще и буквально накануне продала квартиру в микрорайоне "Восток-5". По описи из шкафов и шкатулок у нее пропали почти сорок тысяч долларов, 10 000 евро, миллион российских рублей, чуть меньше полутора миллионов казахских тенге, 1 282 000 сомов, золотые украшения с бриллиантами и рубинами…

Общая сумма ущерба – 8 410 108 сомов.

Не все принадлежало ей, часть денег она брала в долг – и долги раздать до сих пор не в состоянии.

О том, что дома у К. хранятся такие сокровища, знали только самые близкие – младший брат, который живет в России (главный ее кредитор), и лучшая подруга. Вопрос о том, кто знал, возник у милиции, заподозрившей, что ограбление совершено по наводке.

В подъезде дома есть камера видеонаблюдения, но она, как назло, в тот день не работала. Воры попали в объектив другой видеокамеры, расположенной около соседнего дома. Только благодаря этому их и удалось вычислить и переловить по одному.

Всего их, домушников, было двое. Оба судимые, оба, как водится, "временно неработающие". М.А., 1986 года рождения, уроженец и гражданин Казахстана, по национальности русский, и А.М., 1984 года рождения, гражданин Кыргызстана, по национальности араб.

М.А., что примечательно, только 14 января вышел на свободу после отсидки на подписку о невыезде.

На суде одна из свидетельниц показала, что выставила на продажу свой автомобиль "Мерседес" 2012 года выпуска. По объявлению позвонил мужчина славянской наружности, договорился о цене и хотел оставить в залог бриллиантовый браслет…

Часть украшений, найденных у криминальной парочки, потерпевшая опознала. Только обнаружено и изъято у них было далеко не все. Многое успели распродать. В настоящее время потерпевшей К. возвращено в общей сложности только 137 тысяч сомов. Из восьми с половиной миллионов, напомним.

Никаких наводчиков, по словам домушников, у них нет и не было. Когда выбирали квартиру для ограбления, ориентировались главным образом на дорогой джип, припаркованный возле подъезда. Пробили хозяина (вернее, хозяйку), проследили за ней… Остальное – дело техники и ловкости рук.

Гражданская жена М.А., между прочим, владеет двумя магазинами, хорошей автомашиной, занимает достаточно высокую и прибыльную должность… Но ему, видимо, денег недостаточно.

Суд приговорил М.А. и А.М. к семи с половиной годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они солидарно должны возместить причиненный потерпевшей материальный ущерб.



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