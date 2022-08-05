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Омурбек Текебаев рассказал, какие возможности ждут кыргызстанцев в Саксонии

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев рассказал о возможностях для кыргызстанцев в Саксонии.

Текебаев рассказал, что встречался со статс-секретарем министра экономики, труда и транспорта Саксонии Томасом Кралинским, руководителем агентства труда Клаус-Петером Ханзеном. Они обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Кыргызстана и Саксонии. Также обсудили вопрос трудоустройства граждан Кыргызстана.

Немецкие партнеры выразили готовность к пилотной реализации проекта по профессиональной подготовке специалистов из Кыргызстана. Меморандум о таком сотрудничестве планируется подписать в сентябре.

Для организованного трудоустройства в Германии кыргызстанцам необходимо владеть немецким языком на должном уровне.

Представители Саксонии планируют посетить Кыргызстан для обсуждения вопроса о трудоустройстве граждан Кыргызстана.

В данном видео Текебаев рассказал, какие возможности ждут кыргызстанцев в Саксонии.


 
URL: https://kaktus.media/464721

           

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