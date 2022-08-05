Омурбек Текебаев рассказал, какие возможности ждут кыргызстанцев в Саксонии

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев рассказал о возможностях для кыргызстанцев в Саксонии.
Текебаев рассказал, что встречался со статс-секретарем министра экономики, труда и транспорта Саксонии Томасом Кралинским, руководителем агентства труда Клаус-Петером Ханзеном. Они обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Кыргызстана и Саксонии. Также обсудили вопрос трудоустройства граждан Кыргызстана.
Немецкие партнеры выразили готовность к пилотной реализации проекта по профессиональной подготовке специалистов из Кыргызстана. Меморандум о таком сотрудничестве планируется подписать в сентябре.
Для организованного трудоустройства в Германии кыргызстанцам необходимо владеть немецким языком на должном уровне.
Представители Саксонии планируют посетить Кыргызстан для обсуждения вопроса о трудоустройстве граждан Кыргызстана.
В данном видео Текебаев рассказал, какие возможности ждут кыргызстанцев в Саксонии.
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