В Бишкеке началась масштабная заготовка угля. Адреса топливных баз

Четыре района столицы начали масштабные работы по заготовке угля к зимнему периоду.
Заготовка угля началась с июля 2022 года.
На территории Первомайского района топливных баз нет, однако ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.
На территории Ленинского района находятся семь топливных баз:
ОсОО "Руслан и МАК", ул. Садыгалиева, №4б (бывш. ОсОО "Ак-Жол");
угольная база, ул. Мурманская, 126 (на основе патента Мустафаева Улана);
ОсОО "Кара-Тоо", ул. Мурманская, 45/2 (бывш. ОсОО "Торг-Синтез");
ОсОО "Береке", ул. Мурманская, 122 и 122а;
ОсОО "Беш Сары", ул. Мурманская, 1б;
угольная база Министерства обороны, пр. Дэн Сяопина, 306а;
ИП Болотбеков, пр. Дэн Сяопина, 308/4.
Также ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.
На территории Свердловского района - одна топливная база:
ул. Достоевского, 1.
На территории Октябрьского района - одна топливная база:
ОсОО "Глобал Азия Пропертиз", ул. Сары Озон, 98а в жилом массиве "Кара-Жыгач".
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