В Бишкеке началась масштабная заготовка угля. Адреса топливных баз

Четыре района столицы начали масштабные работы по заготовке угля к зимнему периоду.

Заготовка угля началась с июля 2022 года.

На территории Первомайского района топливных баз нет, однако ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.

На территории Ленинского района находятся семь топливных баз:

ОсОО "Руслан и МАК", ул. Садыгалиева, №4б (бывш. ОсОО "Ак-Жол");

угольная база, ул. Мурманская, 126 (на основе патента Мустафаева Улана);

ОсОО "Кара-Тоо", ул. Мурманская, 45/2 (бывш. ОсОО "Торг-Синтез");

ОсОО "Береке", ул. Мурманская, 122 и 122а;

ОсОО "Беш Сары", ул. Мурманская, 1б;

угольная база Министерства обороны, пр. Дэн Сяопина, 306а;

ИП Болотбеков, пр. Дэн Сяопина, 308/4.

Также ежегодно в осенне-зимний отопительный период открываются около 20 стационарных точек по реализации угля.

На территории Свердловского района - одна топливная база:

ул. Достоевского, 1.

На территории Октябрьского района - одна топливная база:

ОсОО "Глобал Азия Пропертиз", ул. Сары Озон, 98а в жилом массиве "Кара-Жыгач".



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