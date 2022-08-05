В Госматрезерве КР рассказали, как потратили 1,5 мрд сомов, выделенные из госбюджета на закуп семян

Бишкек, "Саясат. kg". По его словам, из этих средств на закуп семян в размере 12 тыс. 334 тонны для весенней посадки было выделено 751 млн 50 тыс. 700 сомов.

Председатель Фонда государственных материальных резервов Базарбай Мусабеков рассказал, как потратили средства, выделенные из республиканского бюджета (1 млрд 534 млн 400 тыс. сомов) на закуп семян ячменя и пшеницы.

По его словам, из этих средств на закуп семян в размере 12 тыс. 334 тонны для весенней посадки было выделено 751 млн 50 тыс. 700 сомов.

«На сегодняшний день в Кыргызстан поступило 10 тыс. 429 тонн семян, из них 5 тыс. 629 тонн выделено фермерам и 4 тыс. 799 тонн оставлено на 2023 год»,- сказал он.

Кроме того, Мусабеков указал, что в рамках поддержки отечественного производителя и обеспечения продовольственной безопасности у фермеров выкуплена пшеница на сумму 500 млн сомов. Вместе с этим 283 млн 349 тыс. 200 сомов выделено на закуп семян (3 тыс. тонн) для осенне-посадочных работ.

«Отметим, семена закупаются по желанию самих фермеров и выдаются «Айыл Банком» в виде кредита на 2 года с учётной ставкой 4%. В свою очередь, окупаемость семян выросла в 3-4 раза»,- подытожил председатель.

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