В Джалал-Абаде рассматривается вопрос переноса аэропорта

Он добавил, что это одна из крупных инициатив и местные власти полностью поддерживают ее реализацию.

Заместитель полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области Эркинбек Маматаев встретился с руководителями компании «Лиманталия Гайрименкул иншаат туризм», работающей в Анталии, Турция.

Во встрече также приняли участие главы местных органов власти города Джалал-Абад и Сузакского района. Во время встречи стороны обсудили инициативы по работе в сфере здравоохранения, строительства и туризма в Джалал-Абадской области.

Замглавы региона сообщил руководителям компании, что готовится спецпроект по передислокации Джалал-Абадского аэропорта, выделяется земельный участок. Он добавил, что это одна из крупных инициатив и местные власти полностью поддерживают ее реализацию.

После встречи турецким инвесторам были показаны земельные участки площадью более 270 га, планируемые для строительства аэропорта на территории Ленинского и Кок-Артского сельских управ Сузакского района. В ходе беседы было отмечено, что в дальнейшем вопросы эксплуатации и безопасности в авиационной отрасли выбранного места будут проверяться соответствующими службами. В сфере туризма инвесторы ознакомились лесничеством Кара-Алма Сузакского района.



Кабар