В Джалал-Абаде рассматривается вопрос переноса аэропорта 

Он добавил, что это одна из крупных инициатив и местные власти полностью поддерживают ее реализацию.
Заместитель полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области Эркинбек Маматаев встретился с руководителями компании «Лиманталия Гайрименкул иншаат туризм», работающей в Анталии, Турция.
Во встрече также приняли участие главы местных органов власти города Джалал-Абад и Сузакского района. Во время встречи стороны обсудили инициативы по работе в сфере здравоохранения, строительства и туризма в Джалал-Абадской области.
Замглавы региона сообщил руководителям компании, что готовится спецпроект по передислокации Джалал-Абадского аэропорта, выделяется земельный участок. Он добавил, что это одна из крупных инициатив и местные власти полностью поддерживают ее реализацию.
После встречи турецким инвесторам были показаны земельные участки площадью более 270 га, планируемые для строительства аэропорта на территории Ленинского и Кок-Артского сельских управ Сузакского района. В ходе беседы было отмечено, что в дальнейшем вопросы эксплуатации и безопасности в авиационной отрасли выбранного места будут проверяться соответствующими службами. В сфере туризма инвесторы ознакомились лесничеством Кара-Алма Сузакского района.
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