Льготная цена на сахар для потребителей снизится до 78 сом/кг – Антимонополия

Льготная цена на сахар для потребителей снизится до 78 сомов за кг, сообщает Службы антимонопольного регулирования КР

Как отмечается, в настоящее время государством уделяется большое внимание социально значимым товарам, обеспечению, как физического их наличия, так и ценовой доступности.

Это рынки муки, сахара, масла растительного, молока и другие.

Так, 4 августа т.г. на площадке Службы антимонопольного регулирования под председательством руководителя Службы Кенешбая Тайлакова проведено совещание, на котором обсуждались вопросы реализации сахара, ввезенного Поставщиками в рамках квот на беспошлинные поставки на территорию республики, а также реализации отечественными заводами сахара, выработанного из завезенного сахара-сырца.

Заметим, что преимущественно ввезен сахар-песок индийского производства, а производимый заводами ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой» вырабатывается из сахара-сырца, ввезенного из Бразилии. Из-за логистики сахар, реализуемый сегодня на рынках, выше в цене, чем отечественный свекловичный.

На совещании со стороны Службы были даны разъяснения участникам о социальной ответственности всех субъектов сахарного рынка, начиная от поставки в республику и производства, всей цепочки реализации до конечного бытового потребителя.

Служба также пояснила, что со стороны государства создан режим наибольшего благоприятствования для насыщения рынка сахаром и сдерживания цен на него: обнулена ставка налога на добавленную стоимость (НДС); 105 тыс. тонн сахара и сахара-сырца предприниматели ввозят без уплаты пошлин; чтобы сахар не перекупался предпринимателями других стран, введен временный запрет на вывоз сахара за пределы республики.

Также антимонопольным органом на рынке сахара проведена соответствующая работа по стабилизации цен на сахар, как на рынках, так и в Торговых сетях по обеспечению населения льготным сахаром.

Все эти меры привели к стабилизации сахарного рынка, и в итоге, цены на сахар в Кыргызстане ниже, чем в других государствах (в пересчете на сомы за 1 кг):

На совещании было озвучено, что Службой внесены предложения в Минсельхоз КР о введении обязательных требований при распределении квот на беспошлинные поставки сахара по социальным обязательствам на реализацию сахара по льготным ценам для населения.

Такая практика уже успешно применяется антимонопольным органом посредством заключения Соглашений с крупными торговыми сетями (Глобус, Народный, Фрунзе) и отечественными производителями сахара (ОАО Каинды Кант» и ОАО «Кошой»).

Благодаря усилиям антимонопольного органа, к этому Соглашению присоединились и другие участники рынка Оптомаркет «Шекер», ОсОО ТД «Яр-марка», Осоо «Боорсок инвест» (магазины «Алма»), магазины «Корзинка» в г.Кара-Балта и «Березка» в с.Маевка.

27 июля т.г. Службой подписано еще одно Соглашение между ОсОО «Бишкекпродторг» и ТД «Умай групп» (Глобус, Народный) на поставку и реализацию сахара.

На завершающей стадии работы антимонопольного органа находится заключение Соглашений со стороны ОсОО «Бишкекпродторг» и ОсОО «Союзпродукт», также к Соглашению присоединяется ОсОО «Бай Элим Компани» по поставке в торговые сети сахара-рафинада по льготной цене.

Также в настоящее время ОАО «Каинды Кант» снижена оптово-отпускная цена с 86 сом/кг до 83 сом/кг для всех покупателей, не вошедших в Соглашение.

В ведомстве напомнили, что отечественными производителями сахара заключено Соглашение с крупными Торговыми сетями и более мелкими магазинами о реализации сахара по льготной цене для населения (79 сом/кг с ограничением в 1 кг в одни руки в сутки). Свыше указанного объема сахар реализуется по 85 сом/кг без ограничений. Как уже сообщала Служба, ранее достигнута договоренность о снижении цены с 1 августа и реализации сахара в торговых сетях «Глобус», «Народный», «Фрунзе» до 84 сом/кг.

На сегодняшнем совещании Службой достигнута еще одна договоренность о снижении отпускной цены ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой» для Торговых сетей, в результате чего льготная цена на сахар для потребителей снизится на 1 сом за кг и составит 78 сом/кг.

Кроме этого, с остальными поставщиками, получившими квоты на поставки сахара, Службой ведется работа по заключению Соглашений для обеспечения населения сахаром по льготным ценам.

Кабар