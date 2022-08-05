Любой желающий может задать вопрос лично главе Минсельхоза

Любой желающий может задать вопрос лично главе Министерства сельского хозяйства Аскарбеку Джаныбекову.
Для того чтобы задать вопрос, пройдите по ссылке https://forms.gle/BkdfQWXxKwdatZpT9в .
«В связи с тем, что поступают много вопросов, министр отвечает и записывает ответы на 10 -15 вопросов. Просим вас набраться терпения и ждать ответа на свой вопрос. Ответы на вопросы будут еженедельно озвучены на официальных страницах министра:
https://www.facebook.com/askarbek.djanybekov
https://www.instagram.com/askarbek.djanybekov/», - сказали в пресс-службе министерства.
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