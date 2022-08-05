По делу об убийстве задержаны бывший замначальника РУВД и следователь милиции

По предварительным данным, убийство было совершено несколько лет назад

Бывший заместитель начальника ОВД Ысык-Атинского района по расследованию и его подчиненный следователь задержаны по делу об убийстве. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры Кыргызстана расследуется дело по убийству, совершенному в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

По предварительным данным, убийство было совершено несколько лет назад, а милиционеры якобы договорились с подозреваемым и выставили убийство самоубийством. Следователи провели эксгумацию тела, экспертиза показала факт убийства.

В связи с этим были задержаны бывший замначальника по расследованию ОВД Ысык-Атинского района Нурдин Ж. и следователь. Ранее был задержан эксперт, который проводил осмотр и экспертизу.



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