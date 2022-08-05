Более 400 человек в этом году пострадали от отравления. Почему так получилось?

За истекший период 2022 года в Кыргызстане зарегистрированы 84 случая пищевых отравлений с 408 пострадавшими.
За истекший период 2022 года в Кыргызстане зарегистрированы 84 случая пищевых отравлений с 408 пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
Указано, что в том числе восемь случаев - это массовые пищевые отравления, связанные с продукцией общественного питания и пищевой промышленности.
"При лабораторном исследовании клинических материалов от пострадавших и проб пищевой продукции были обнаружены возбудители бактериальных инфекций, такие как Salmonellaenteritidis (сальмонелла), Staphylococcusaureus (золотистый стафилококк), E.coli (кишечная палочка) и другие", - говорится в сообщении.
Возбудители бактериальных инфекций могут попасть в пищевой продукт через грязные руки, загрязненное технологическое оборудование и кухонный инвентарь, грызунов и т. д. Нарушение технологии приготовления (недостаточная термическая обработка) и условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов приводит к дальнейшему размножению микробов, пояснили в департаменте.
"Человек заболевает при употреблении пищевой продукции, массивно обсемененной возбудителями бактериальных инфекций и их токсинами", - отметили там.
В связи с чем для профилактики пищевых отравлений рекомендуется соблюдение следующих мероприятий:
-контроль за качеством и безопасностью сырья;
-строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарного режима на пищевом предприятии;
-исключение контакта и разделение потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
-достаточная термическая обработка пищевых продуктов;
-дезинфекция оборудования и инвентаря, борьба с насекомыми и грызунами;
-допуск персонала к работе, связанной с производством пищевой продукции, только после прохождения -медицинского осмотра в установленном порядке и регулярное своевременное его прохождение;
-хранение продуктов и готовой пищи в условиях холода (не выше 6 ºС);
-перевозка продуктов в специально предназначенном транспорте и таре;
-строгое соблюдение сроков реализации продукции.
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