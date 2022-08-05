Вводятся ограничения на вывоз драгоценных металлов, лома и отходов черных металлов

Бишкек, "Саясат. kg". Другим решением Кабинета Министров сроком на шесть месяцев вводятся количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров...
Решением Кабинета Министров установлен запрет сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС.
Министерству экономики и коммерции не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении указанного запрета, которое вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Другим решением Кабинета Министров сроком на шесть месяцев вводятся количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы в объеме не более 500 кг.
Министерству экономики и коммерции не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении указанного запрета, которое вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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