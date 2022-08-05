Как поступить в зарубежный вуз, не зная английский – ответы на все вопросы

Выход есть!

Не владеете английским языком, но не готовы отказаться от мечты учиться за границей? Выход есть! Эксперт по зарубежному образованию Жылдыз Саттарова, основательница консалтинговой компании Global Compass, рассказала Limon.KG, как не зная английский язык, студенты из Кыргызстана могут поступить в вузы за границей. Даже больше – есть возможность учиться бесплатно в иностранном вузе или учиться за рубежом на русском языке!

L. Жылдыз, можно ли, не зная английский язык, поехать учиться за границей?

Да, это возможно. Иногда к нам в Global Compass обращаются студенты, которые не знают английского языка, но хотят учиться за рубежом, и мы подбираем им разные варианты. Если студенту нужно подтянуть английский, ему подойдет одна подготовка, а если очень плохой уровень владения языком, то мы предлагаем выбрать интенсивную программу с погружением в языковую среду.

Есть ребята, которые не владеют английским или владеют на недостаточном уровне для учебы за границей. Приятная новость в том, что они могут и без английского поступить в зарубежные вузы. Для этого студенты должны выучить государственный язык выбранной страны. Такой вариант популярен благодаря тому, что в некоторых европейских странах обучение на госязыке бесплатное. Например, студенты, которые хотят бесплатно учиться в Германии, могут предварительно начать учить немецкий в Кыргызстане, сдать экзамены и поступить туда. Либо можно подтянуть язык в самой Германии, а после поступить на бесплатное обучение.

L. Что помогает определиться с выбором страны и вуза?

В некоторых странах обучение стоит недорого, бывают и бюджетные места. Стоимость проживания везде разная и тут нужно обратить внимание на выбор страны. В Чехии, Греции, Словакии расходы ниже, чем в Германии, Испании или Австрии. Расходы на проживание состоят из оплаты за жилье, коммунальные услуги, транспорт, связь и питание. Поэтому ребята выбирают, исходя из своих академических возможностей и своего бюджета: кто-то выбирает по языку обучения или возможностям трудоустройства после окончания учебы, кто-то выбирает по ежемесячным расходам. Например, такие страны как Китай и Швейцария не разрешают выпускникам вузов оставаться в стране после обучения. Бывают и исключения. На консультациях мы ребятам говорим о странах, которые дают визу на поиск работы выпускникам их вузов.

Также есть возможность учиться на русском языке. Например, в университетах Прибалтики есть факультет русской литературы, лингвистика, где-то даже менеджмент. В Чехии и Венгрии и других европейских странах есть программы “Русский язык и литература”, куда можно поступить с русским языком и базовым английским. И уже обучаясь там, можно подтянуть местный язык. Возможности есть для всех. Однако, конечно, чем больше языков знает студент, тем больше у него возможностей. И английский всегда является преимуществом, которое дает доступ к большим возможностям.

L. Как выбрать языковую программу?

Подготовительные программы есть при университетах и есть при частных учебных центрах, которые предоставляют языковые курсы и подготовку к поступлению в вузы со вступительными экзаменами или без них. Зачастую университеты с подготовительными программами больше фокусируются на подготовке студентов для себя, то есть процесс поступления в эти вузы будет более налаженным и прямым. А частные учебные центры стремятся помочь своим студентам поступить в как можно большее количество университетов, потому что это в их интересах, так как является показателем их уровня подготовки.

L. Как записаться на подготовительные курсы?

Прежде всего я советую проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать стоимость и сроки подачи заявок. Важно посмотреть и сравнить, что входит в языковую программу вуза и частного центра. И здесь есть нюанс. Частные курсы могут быть более гибкими к студентам, которые меняют направление со временем. При госвузах сделать это сложнее. Для регистрации на курс необходим загранпаспорт. Если вы еще не закончили учебу, то можно предоставить документ об окончании после получения или взять с собой перед отъездом.

L. Сколько времени длятся языковые курсы?

Обычно подготовительные программы рассчитаны на один академический год. Этого времени достаточно, чтобы достичь необходимого уровня для поступления в вуз. Но я рекомендую не останавливаться на этом. Язык - живой инструмент и его нужно постоянно развивать. Поверьте, учиться на иностранном гораздо сложнее, чем просто изучать его на курсах. Любой язык это прежде всего практика.

Иногда студенты учат местный язык на подготовительных курсах, но все равно поступают на обучение на английском. За год с местными языком ребятам уже легче адаптироваться в новой стране, найти подработку, стажировку и работу после окончания вуза.

L. А могут ли студенты магистратуры и докторантуры, не владеющие английским, поехать учиться за рубеж таким же способом?

Да, могут. Все зависит от специальности. Так как в магистратуру нет вступительных экзаменов, то поступить в магистратуру на госязыке даже порой легче, чем в бакалавриат. Нужно будет лишь побольше практики на языке, чтобы успешно закончить программу.

L. После прохождения языковой программы нужно сдавать тесты?

Да, по окончании курсов студентов экзаменуют, чтобы понять, насколько человек усвоил программу и достиг ли уровня, требуемого для поступления в вузы. И в конце программы все сдают экзамен и получают сертификат, который признаётся университетами при поступлении.

L. Жылдыз, расскажите, какие направления выбирают студенты, не владеющие английским, которые обращаются к вам в Global Compass?

У нас очень много ребят поступают в Чехию, Германию, Австрию. Есть среди них студенты, которые не знают английский и поступают в вуз с чешским языком обучения. Причиной такого выбора может служить и бесплатное обучение на чешском в Чехии и на немецком в Германии. Однако стоит помнить, что иностранные студенты, которые поступают на обучение на местном языке, соревнуются с местными жителями. Наши студенты поступают в топовые университеты, такие как Чешский технический университет в Праге, Высшая школа экономики в Праге.

Есть студенты, поступившие в топовые вузы Германии и Австрии. Например, наши студенты в Австрии поступили в Венский Технический Университет, Венский Государственный Университет, а в Германии – в Гамбургский университет и Берлинский Технический Университет. Есть ребята, которые учатся в Греции, Испании, Словакии, Франции, Австрии, Турции и даже в Китае.

L. Сколько стоят годовые языковые курсы за рубежом?

Цены разные, могу назвать минимальную стоимость – от $900 и выше.

L. Вы помогаете с поиском жилья?

Конечно! Жильё мы бронируем заранее. В стране обучения студентов встречают русскоговорящие или англоговорящие кураторы. В стоимость услуг частных центров включены услуги кураторов и сопровождение на месте, они также помогают с оформлением документов на вид на жительство. А если студент выбирает языковую программу при университетах, чаще всего он должен решить все эти вопросы самостоятельно. Вузы предоставляют всю необходимую информацию, но студентам самим нужно пройти все процедуры лично без сопровождения.

L. Что насчёт визы?

Мы оказываем визовую поддержку студентам и помогаем с подготовкой и сбором документов. Мы также помогаем им записаться на прием документов и подготовиться к интервью. Очень важно, чтобы студенты знали весь процесс. Наша помощь с визовыми процедурами входит в наш пакет услуг. Мы также курируем своих клиентов после их отъезда за границу без ограничения во времени. Иногда студенты хотят поменять страну или вуз, или возникают разного рода вопросы или проблемы. Мы всегда на связи и стараемся помочь им решить возникшие вопросы. При необходимости связываемся с их кураторами или с учебными заведениями.

L. Могут ли студенты подрабатывать во время прохождения языковых курсов?

Зависит от страны, где-то можно и есть определенное количество часов в неделю, а где-то не разрешается.

L. Жылдыз, к вам пришел студент, который хочет учиться за границей, но, возможно, еще не определился с направлением. Как вы можете решить его задачу?

Мы уточняем информацию о клиентах и сохраняем ее в их карточку, чтобы при повторной консультации у нас сохранилась информация о них. Часто студенты обращаются к нам по несколько раз. Мы узнаем у клиентов про их успеваемость, предпочтения, выбранные направления и примерный бюджет, на который они рассчитывают. Затем подбираем варианты, исходя из способностей, возможностей и желаний студентов. Обязательный пункт – бюджет, так как цены и расходы на жилье, визу и т.д. разные. По заданным критериям мы подбираем страны и университеты.

Мы сопровождаем своих клиентов от начала и даже после окончания учебы. Даже когда студент окончил бакалавриат, мы поддерживаем связь и помогаем уже с поступлением в магистратуру, если нужно. Global Compass тесно поддерживает связь с клиентами, поэтому наши студенты приводят к нам младших братьев и сестер, и рекомендуют нас своим друзьям и знакомым.

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