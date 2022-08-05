Арабские фонды выделят $100 млн на реформу образования Кыргызстана

Планируется, что грант будет направлен на повышение качества обучения и обеспечение учебниками.
Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев договорился о получении финансовой поддержки для развития сферы образования от Арабской координационной группы. Такая договоренность достигнута по итогам IV заседания организации, прошедшего 3 августа в Чолпон-Ате.
Члены Арабской координационной группы обсудили участие в реализации Национальной программы развития Кыргызстана на 2022-2026 годы, в частности развития образования.
Бейшеналиев сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Кыргызская Республика имеет право на получение гранта в $15 млн и кредита в $85 млн.
Планируется, что грант будет направлен на повышение качества обучения и обеспечение учебниками. Половина кредита от Исламского банка развития, Фонда развития Абу-Даби и других членов АКГ будет использована на строительство детских садов, другая половина - на строительство школ.
В итоге строительства детских садов и школ еще 45 тыс. детей будут охвачены дошкольным образованием, 45 тыс. детей смогут пойти в новые школы, а 3 тыс. воспитателей и учителей будут обеспечены рабочими местами.
В состав Арабской координационной группы входят:
Исламский банк развития;
Саудовский фонд развития;
Кувейтский фонд арабского экономического развития;
Катарский фонд развития;
Фонд развития Абу-Даби;
Фонд международного развития ОПЕК.
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