"Был жизнерадостным". Сослуживцы рассказали о 18-летнем солдате, застрелившемся в ИК-27

29 июля в исправительной колонии №27 застрелился 18-летний солдат, проходивший там срочную службу.
По данным ГСИН, он покончил жизнь самоубийством. В Национальном центре по предупреждению пыток сообщили некоторые подробности трагедии.
По данным штаба, рядовой А. К. С. был призван на службу в марте 2022 года. 29 июля в 06:00 он заступил в наряд по охране периметра колонии. Выстрел прозвучал примерно в 8 часов. Тело солдата было обнаружено начальником караула. Прибывшие на место происшествия сотрудники Аламединского РОВД и представители Военной прокуратуры забрали тело в морг для проведения соответствующих экспертиз.
Представители НЦПП поговорили с несколькими сослуживцами погибшего солдата. Они рассказали, что какого-либо психологического давления, пыток или жестокого обращения по отношению к ним не применяется, на условия прохождения службы они не жаловались. Сослуживцы характеризуют погибшего солдата жизнерадостным и дружелюбным человеком, который ни с кем не конфликтовал. Они считают, что произошел несчастный случай.
Национальный центр по предупреждению пыток взял данное дело под свой контроль, а также изучает морально-психологическую обстановку в ИК-27.
В июле певица Гульназ Чыныбек кызы выступала перед военнослужащими в ИК-27. Во время выступления несколько солдат вышли на середину площадки и начали танцевать. Видео их зажигательного танца стало популярным в кыргызском сегменте соцсетей.
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