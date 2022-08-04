С 1 сентября общепит обяжут продавать безалкогольные напитки местного производства

Очевидно, таким образом Министерство экономики и коммерции собирается поддерживать местных производителей.



Владельцы общепита должны следить за тем, чтобы не менее половины из продаваемых ими прохладительных безалкогольных напитков были отечественного производства. Соответствующий подзаконный акт 1 августа опубликовали на сайте кабинета министров КР.

"При реализации объектом общественного питания различных прохладительных, безалкогольных напитков их ассортимент должен состоять из не менее 50% продукции отечественного производства по каждому виду товара", - сказано в проекте. Также указано, что он вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

Очевидно, таким образом Министерство экономики и коммерции собирается поддерживать местных производителей.

