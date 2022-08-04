С 1 сентября общепит обяжут продавать безалкогольные напитки местного производства

Очевидно, таким образом Министерство экономики и коммерции собирается поддерживать местных производителей.
Владельцы общепита должны следить за тем, чтобы не менее половины из продаваемых ими прохладительных безалкогольных напитков были отечественного производства. Соответствующий подзаконный акт 1 августа опубликовали на сайте кабинета министров КР.
"При реализации объектом общественного питания различных прохладительных, безалкогольных напитков их ассортимент должен состоять из не менее 50% продукции отечественного производства по каждому виду товара", - сказано в проекте. Также указано, что он вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.
Очевидно, таким образом Министерство экономики и коммерции собирается поддерживать местных производителей.
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