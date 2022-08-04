Самолет из России совершил аварийную посадку в Бишкеке

Самолет, летевший из России в Ош, совершил аварийную посадку в Бишкеке.
Информацию Kaktus.media подтвердили в пресс-службе аэропорта "Манас".
Инцидент произошел сегодня, 4 августа, утром. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершал рейс из Москвы в Ош. По техническим причинам он вынужден был совершить аварийную посадку.
В аэропорту "Манас" сообщили, что в настоящее время авиакомпания в рамках своей ответственности перед пассажирами размещает их в гостинице. Время полета в Ош пока не уточнено.
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