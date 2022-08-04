В Сузаке строят новые дома для восьми семей, пострадавших от селя



В Сузакском районе Джалал-Абадской области строят новые дома для восьми семей, пострадавших от селя.

Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Отмечается, что аким Баратбек Сыдыкназаров ознакомился с объектами, строящимися для жителей Кара-Дарьинского айыл окмоту, чьи дома полностью пострадали из-за потопов.

Для строительства восьми домов из госбюджета выделено 5 миллионов 600 тысяч сомов. Собрана также однодневная заработная плата чиновников области.

Строительство объектов планируют завершить до осени.







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