В Сузаке строят новые дома для восьми семей, пострадавших от селя

В Сузакском районе Джалал-Абадской области строят новые дома для восьми семей, пострадавших от селя.
Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.
Отмечается, что аким Баратбек Сыдыкназаров ознакомился с объектами, строящимися для жителей Кара-Дарьинского айыл окмоту, чьи дома полностью пострадали из-за потопов.
Для строительства восьми домов из госбюджета выделено 5 миллионов 600 тысяч сомов. Собрана также однодневная заработная плата чиновников области.
Строительство объектов планируют завершить до осени.
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