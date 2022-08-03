Сыпь, высокая температура – основные симптомы энтеровирусной инфекции

Как возникает энтеровирусные инфекции? Что делать, чтобы не подхватить инфекцию?
Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава рекомендует следующие способы, чтобы уберечь себя от данной инфекции.
Энтеровирусные инфекции - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующаяся лихорадкой и многообразными клиническими симптомами.
Наиболее интенсивное выделение возбудителя происходит в первые дни болезни. Доказана высокая контагиозность (заразность) энтеровирусов.
Источником инфекции является только человек. Инфекция передается воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем.
Факторами передачи инфекции служат вода, овощи, загрязненные энтеровирусами в результате применения необезвреженных сточных вод при их поливе. Также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.
Сыпь, рвота, головные боли, высокая температура – основные симптомы энтеровирусной инфекции.
Подъем кишечной, энтеровирусной и ротавирусной инфекции летом ожидаем. Это обычное сезонное заболевание.
Если у вас появились такие симптомы, как высокая температура, рвота, сыпь необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.
Если нет возможности позвонить семейному врачу, то вам окажут помощь в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Не пейте антибиотики, не мажьте чем-либо сыпь, это чревато побочными эффектами и затруднит постановку диагноза. К примеру, сыпь может быть разной и определить ее этиологию может только врач.
Основные правила, чтобы не заболеть:
• чаще мыть руки с мылом в проточной воде
• соблюдать личную гигиену
• тщательно мыть фрукты и овощи перед едой
• не покупать продукты, в том числе арбузы и дыни, в местах стихийной торговли и там, где не соблюдается торговое соседство
• проводить термическую обработку продуктов и следить за их свежестью
• пить чистую воду
• купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду.
URL: https://www.vb.kg/421111
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!