Арабских инвесторов хотят привлечь в шесть секторов экономики. Какие

Сегодня в Чолпон-Ате кабмин проводит встречу с Арабским координационным советом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным ведомства, инвесторам расскажут о проектах в различных секторах экономики. Приоритетными среди них являются здравоохранение, образование, ирригация, ипотечное жилищное строительство, транспорт и коммуникации.

В Арабский координационный совет входят Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд международного развития ОПЕК, Катарский фонд развития, Фонд развития Абу-Даби и другие.



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