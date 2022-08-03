В Бишкеке 25 тысяч детей стоит в очереди в детсады.
Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.
По ее словам, дошкольным образованием в столице охвачено около 30 процентов детей, в очередь определяют не всех.
Посещают муниципальные садики 25 тысяч детей при проектной мощности 15 тысяч.
«Из-за пандемии коронавируса целый год мы не набирали детей. Стоят в очереди люди по-разному: бывает, и один год, и три, в зависимости от групп. Часть детей отсеивается. Бывает, что очередь доходит, но ребенок болеет в детсаду и его забирают, считая, что дома будет лучше. Некоторые просто не приходят, через определенный период такой ребенок попадает на отчисление, чтобы не занимал просто так место. В это время кто-то реально нуждается в садике», — сказала Виктория Мозгачева.
Она отметила, что некоторым семьям вообще не с кем оставлять детей, поэтому даже летом на период ремонта детсадов предусмотрены дежурные группы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241382/
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