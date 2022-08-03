Дело экс-муфтия Максата Токтомушева. Священнослужитель вернул деньги хаджа

Экс-муфтий Максат Токтомушев вернул в ДУМК деньги, собранные на хадж.

Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

По их словам, пару месяцев назад Максат Токтомушев вернул все средства паломников, переданные для совершения хаджа. ДУМК не называет точную сумму долга экс-муфтия.

В ГКНБ на запрос 24.kg об уголовном деле о финансовых махинациях в ДУМК посоветовали обратиться в Первомайский суд Бишкека. Но в суде заявили, что у них нет материалов ни по экс-муфтию Максату Токтомушеву, ни по бухгалтеру ДУМК Женишбаю Бекиеву.

Напомним, в феврале 2021 года ГКНБ возбудил дело против экс-муфтия Максата Токтомушева. Он подозревался в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. По данным ведомства, ДУМК предоставил частным финансовым структурам крупный заем на общую сумму свыше 100 миллионов сомов. Максат Токтомушев был задержан и потом отпущен под домашний арест.

Кроме этого, Максату Токтомушеву и главному бухгалтеру ДУМК было предъявлено обвинение по статье "Дача взятки" УК КР.

Президент Садыр Жапаров, комментируя дело против Максата Токтомушева, сообщил, что муфтият из собранных средств на хадж взял $7 миллионов 700 тысяч, перевел их в сомы и положил в банк под проценты для получения прибыли. За это время доллар вырос на 15 сомов. И он потерпел убыток в размере $685 тысяч. Кроме того, муфтият под руководством Максата Токтомушева $155 тысяч в августе прошлого года передал одной фирме, а та отдала их одной из партий на выборы.

Источник - 24.kg