«Требуй чек — выиграй приз!» Количество активных билетов выросло в 2,5 раза

На сегодня в лотерее «Требуй чек — выиграй приз!» участвуют 94 тысячи человек.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Налоговой службы.
По данным ведомства, сумма отсканированных чеков превысила 6 миллиардов сомов. Количество выданных билетов составило 5,9 миллиона. Из них в первом туре участвовало 3,4 миллиона.
Напомним, лотерею официально запустили 10 мая 2022 года. К участию принимали чеки, выданные с 1 апреля. Первый розыгрыш в рамках лотереи состоялся 1 июля, по итогам которого 52 приза нашли своих обладателей. Но межведомственная наблюдательная комиссия аннулировала розыгрыш двух призов, выявив нарушения условий участия в акции.
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