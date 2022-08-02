Эксперты: Аномальная жара станет нормой для стран Центральной Азии

Аномально жаркое лето станет новой нормой для стран Центральной Азии.

Об этом изданию CABAR.asia рассказали эксперты.

"Словосочетание "аномальная жара" обычно используется, когда температуры близки к рекордным значениям и превышают средние максимальные значения", - говорит эколог, старший советник экологической организации "Маленькая Земля" Тимур Идрисов.

Но, по его словам, сейчас речь идет не просто об аномальной летней жаре.

"В связи с происходящими климатическими изменениями сильные волны тепла будут чаще выделяться, станут более интенсивными и будут длиться дольше", - прогнозирует эксперт.

Климатолог и эксперт экологического движения БИОМ Зоя Кретова отмечает, что последствия глобального изменения климата влияют на продолжительность лета и количество жарких дней.

"Увеличивается количество дней с высокой температурой. Все чаще мы наблюдаем волны жары, когда несколько дней подряд наблюдается аномально высокая температура. Продолжительность таких волн становится больше, и количество случаев также увеличивается", - говорит она.

Исследователь в области изменения климата и зеленой энергии в Норвежском институте международных отношений Роман Вакульчук заявил, что Центральная Азия - один из самых уязвимых регионов в мире к изменению климата.

Средняя годовая температура здесь растет быстрее, чем в среднем по всему миру, а по климату и восприятию регион все больше становится похож на страны Ближнего Востока, такие как Кувейт или Саудовская Аравия.

"Уже можно констатировать, что такая температура станет нормой. Более важные вопросы заключаются в том, будет ли температура и дальше расти и какими темпами. В целом, если придерживаться пессимистичного сценария, прогноз неутешителен", - отметил специалист.





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