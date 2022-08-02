Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения лотереи "Баткен сила".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в ходе проводимых мероприятий была установлена группа лиц, незаконно осуществлявших лотерейную деятельность на протяжении нескольких лет. Стоимость лотерейного билета составляет от 2000 до 3000 сомов. При этом только в одном туре реализуется 2800 билетов. В лотереи разыгрывались как автомашины, так и недвижимое имущество. Примерная сумма общего оборота от незаконной деятельности составляет порядка 70 млн сомов.
По имеющейся информации, организаторы прибегали к привлечению подставных лиц, которые, якобы, побеждали в лотерее автомашины, однако, фактически их не получали, тем самым вводили в заблуждение других участников.
Следует отметить, что согласно Закона КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" деятельность по организации профессиональной лотереи подлежит лицензированию.
В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия.
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