Дорогу в Бооме расчистили ночью

Участок автодороги в Боомском ущелье был открыт в 01:48 2 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Вчера на протяжении дня продолжались работы по очистке трассы Бишкек - Балыкчы - Нарын - Торугарт от селевых заносов. На этом участке дороги вновь сошел сель, который затруднил движение автотранспорта. Но автотранспорт проезжал по одной полосе в сторону Бишкека от Балыкчы и от Балыкчы в Бишкек.

На место ЧС была привлечена спецтехника от ГП "Кыргызавтожол": автогрейдер, погрузчик, шесть самосвалов и манипулятор, которые вели работу по очистке трассы от селевых заносов.



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